Ελλάδα

Πάτρα: Προσποιήθηκε τον αστυνομικό, άρπαξε κινητό και κρύφτηκε σε εκκλησία… εν ώρα γάμου

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Πάτρα όταν ένας 55χρονος προσποιήθηκε τον αστυνομικό και αφαίρεσε το κινητό από μία γυναίκα και προκείμενου να αποφύγει τη σύλληψη, μπήκε μέσα σε εκκλησία την ώρα που γινότανε γάμος.

Το περιστατικό στην Πάτρα σημειώθηκε όταν η γυναίκα κατέβηκε από αστικό λεωφορείο σε στάση της περιοχής, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο 55χρονος φέρεται να την προσέγγισε και προσποιούμενος τον αστυνομικό, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο. Η γυναίκα ενημέρωσε τις Αρχές και άμεσα ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του άνδρα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε Ιερό Ναό της περιοχής, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε εισέλθει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη γάμος, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύλληψη.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο της γυναίκας.

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