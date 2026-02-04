Ελλάδα

Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός άνδρας στην εθνική οδό – Το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω σε γέφυρα

Ασθενοφόρο
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) στους Αγίους Θεοδώρους, καθώς εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του στη μέση του δρόμου.

Ο άνδρας βρέθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί, καθώς ο άνδρας είναι νεκρός.

Το αυτοκίνητό του άνδρα εντοπίστηκε στη γέφυρα που υπάρχει πάνω από την εθνική οδό και ο ίδιος φέρεται να αυτοκτόνησε.

