Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την ηλικιωμένη

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο επαγγελματίας οδηγός που σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι, στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου
Το σημείο της παράσυρσης στα Πατήσια
Δεν χωράει ανθρώπινος νους το πώς η άτυχη 79χρονη βρήκε τραγικό θάνατο στα Πατήσια όταν την παρέσυρε και την πάτησε φορτηγό, την Πέμπτη (14.05.2026).

Την 79χρονη γυναίκα με το μπαστούνι της, κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος να περπατά στη γειτονιά στα Πατήσια, δευτερόλεπτα πριν το σοκαριστικό δυστύχημα, κατά το οποίο το φορτηγό την παρέσυρε και διαμέλισε λόγω της σφοδρότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη είχε κλείσει ραντεβού με ένα κατάστημα ορθοπεδικών γιατί ήθελε να αλλάξει την πατερίτσα της.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται ο επαγγελματίας οδηγός που σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι, στη συμβολή των οδών Ηρακλείου και Ορφανίδου.

Η ηλικιωμένη μπήκε μπροστά από το φορτηγό και προσπάθησε να περάσει απέναντι τον δρόμο. Το φανάρι έγινε πράσινο, ο οδηγός του φορτηγού χωρίς να την αντιληφθεί, την παρέσυρε και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Η άτυχη γυναίκα εγκλωβίστηκε στις ρόδες και τελικά άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο. «Το φορτηγό ξεκίνησε αλλά ήταν στο νεκρό σημείο η κυρία, λόγω ύψους δεν την είδε, την παρέσυρε και δυστυχώς έγινε ό,τι έγινε», περιγράφει μάρτυρας.

Ο επαγγελματίας οδηγός, ο οποίος δεν εγκατέλειψε το θύμα του, συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έκαναν λόγο για επικίνδυνη διασταύρωση που συχνά γίνονται σοβαρά ατυχήματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

