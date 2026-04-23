Πρίγκιπας Αλβέρτος: Η ανάρτηση γεμάτη Ελλάδα από τους Δελφούς και το «Γνώθι σαυτόν»

Μια ανάρτηση γεμάτη Ελλάδα έκανε ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, με αφορμή την επίσκεψή του στους Δελφούς, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας του στη χώρα μας.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος – που με καρφίτσες στο πέτο τη σημαία του Μονακό και της Ελλάδας μαζί, μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών – επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Δελφών, έναν από τους σημαντικότερους τόπους της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς, ενώ στη συνέχεια έδωσε το «παρών» στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου και απηύθυνε ομιλία.

Στην ανάρτησή του, στάθηκε στη σημασία της θάλασσας για την εξέλιξη των πολιτισμών, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι ο ωκεανός εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως το κλίμα, η βιοποικιλότητα και η ενέργεια.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να επισημάνει τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχονται τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ειδικά στη Μεσόγειο, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη προστασίας τους μέσα από ένα βιώσιμο μοντέλο «γαλάζιας οικονομίας».

Μάλιστα, κλείνοντας την τοποθέτησή του, επικαλέστηκε το δελφικό παράγγελμα «Γνώθι σαυτόν», καλώντας σε μια συλλογική συνειδητοποίηση της ευθύνης που φέρουμε απέναντι στους ωκεανούς.

Στο περιθώριο της επίσκεψής του, είχε επίσης συναντήσεις με διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, και ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ αργότερα συναντήθηκε και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστα Καδή.