Ελλάδα

Ρόδος: Προσπάθησε να ρίξει αυτοκίνητο σε γκρεμό έχοντας μέσα την σύζυγο και το παιδί τους

Ο άνδρας μετά από λίγη ώρα οδηγώντας το δικό του αυτοκίνητο έφυγε με ταχύτητα προς τον γκρεμό και έπεσε σε χαράδρα βάθους 60 μέτρων - Νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική
Το αυτοκίνητο του 45χρονου στον γκρεμό
Φωτογραφία / dimokratiki.gr

Μια σοβαρή υπόθεση που σημειώθηκε στις 21 Απριλίου ερευνάται στη Ρόδο, η οποία λίγο έλειψε να έχει τραγικές συνέπειες.

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης στη Ρόδο είναι μια μητέρα με το ανήλικο παιδί της και τον εν διαστάσει σύζυγός της.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική όλα ξεκίνησαν όταν η μητέρα πήγε στο σπίτι της πεθεράς της για πάρει το παιδί με τον 45χρονο να της ζητά να τον πάρει μαζί της γιατί είχε μια δουλειά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς την πόλη της Ρόδου, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ξαφνικά το τιμόνι, επιχειρώντας να στρίψει το αυτοκίνητο προς έναν γκρεμό.

Η γυναίκα που οδηγούσε αντέδρασε γυρίζοντας το τιμόνι προκειμένου το αυτοκίνητο να μην πέσει στον γκρεμό. Τελικά το όχημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα και υπέστη κάποιες μικρές υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο 45χρονος συνέχισε τις επικίνδυνες ενέργειες, προσπαθώντας να ελέγξει το όχημα και να πατήσει τα πετάλια, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς η μηχανή έσβησε.

Ο άνδρας βγήκε από το αυτοκίνητο και μετά από λίγη ώρα οδηγώντας το δικό του όχημα έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 60 μέτρων.

Τον άνδρα ανέσυραν τραυματισμένο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και έδειχνε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές της Ρόδου ερευνώντας τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή διαμαρτυρήθηκαν για την αναμμένη μηχανή της κλούβας την ώρα που έκαναν δηλώσεις
Την στιγμή που ο Νίκος Κωνσταντόπουλος έμπαινε στο κτίριο πλησίασε τους αστυνομικούς με τους ίδιους να απαντούν ότι απλά φόρτιζαν την μπαταρία και δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα στην πράξη τους
Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος διαμαρτύρεται στους αστυνομικούς
