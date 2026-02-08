Άγιος Δημήτριος: Βίντεο – ντοκουμέντα από την επεισοδιακή καταδίωξη με κλεμμένο αυτοκίνητο που κατέληξε σε μαγαζί

Στιγμές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ του Σαββάτου, με πρωταγωνιστές δύο ανήλικους που δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Κινηματογραφική καταδίωξη έκαναν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ μετά από την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου αγνόησε το σήμα που του έκαναν οι αστυνομικοί στη συμβολή της οδού Πριάμου με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο. Το συγκεκριμένο όχημα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ήταν κλεμμένο και η κλοπή του είχε δηλωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το newsit.gr φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο – ντοκουμέντο από την καταδίωξη του αυτοκινήτου, το οποίο ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε μέσα από στενά της περιοχής, μέχρι που κατέληξε να πέσει σε τζαμαρία καταστήματος την ώρα που αυτό βρισκόταν σε λειτουργία.

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάφεραν, παρά την αντίσταση του οδηγού και του συνοδηγού, να ακινητοποιήσουν τον 17χρονο οδηγό, ενώ εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του συνοδηγού. Στο άλλο κομμάτι του βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr φαίνεται ο δράστης να προσπαθεί να διαφύγει, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην οδό Ιωάννου Μεταξά και προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένες μοτοσικλέτες και στη συνέχεια στην πρόσοψη ίντερνετ καφέ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε τι συνέβη:

«Ήμουν μέσα και έπαιζα, όταν άκουσα ένα τεράστιο “μπαμ” γύρω στις 10 το βράδυ και είδα να σπάει το τζάμι του μαγαζιού. Είδα τον συνοδηγό να φεύγει τρέχοντας, ενώ τον κυνηγούσε η αστυνομία. Όλοι βγήκαν έξω από το μαγαζί για να δουν τι είχε συμβεί».