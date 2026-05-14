Νίσυρος: Χορηγήθηκε επίδομα στέγασης και σίτισης για 13 εκπαιδευτικούς

Στην άκρη του Αιγαίου και στη Νίσυρο, στο νησί του Πολυβώτη, υπηρετούν συνολικά 13 αναπληρωτές εκπαιδευτές, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις διαβίωσης σε ένα ακριτικό μέρος. Ο δήμος του νησιού ανακοίνωσε την ενίσχυσή τους με χρηματικό επίδομα στήριξης.

Η κίνηση ενίσχυσης των εκπαιδευτικών με χρηματικό επίδομα στήριξης, σηματοδοτεί το ελάχιστο «ευχαριστώ» στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Νίσυρο, όπως απέδωσε με απόφασή του ο δήμος του νησιού.

Το επίδομα στέγασης και σίτισης χορηγήθηκε και στους 13 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στη Νίσυρο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Χριστοφής Κορωναίος, ενώ το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε εκπαιδευτικό.

Όπως διευκρίνισε ο δήμαρχος, «τα χρήματα που διατέθηκαν προήλθαν από την ανακατανομή πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι δάνειο, δεν είναι ευκαιριακή παροχή. Είναι θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί».

Τα ποσά που δικαιούνται οι 13 εκπαιδευτικοί, έχουν ήδη μεταφερθεί στους λογαριασμούς τους και αντιστοιχούν στους μήνες από Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

Μιλώντας για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο δήμαρχος του νησιού σημείωσε οτι δεν αποτελεί μια απλή διοικητική πράξη. «Είναι η χειροπιαστή υλοποίηση μιας δέσμευσης που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή, μπροστά στους πολίτες και μπροστά στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς: ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νίσυρο δεν θα είναι μόνοι, ούτε αβοήθητοι. Στηρίζουμε έμπρακτα εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία μας, γεμίζουν τις τάξεις με γνώση και φροντίζουν τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.