Άγιος Παντελεήμονας: Τεράστια «καβάτζα» ναρκωτικών βρέθηκε σε σπίτι – Χειροπέδες σε 25χρονο αλλοδαπό

Εντοπίστηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και 7 κατεργασμένης
Ναρκωτικά που κατασχέθηκαν / Φωτο astynomia.gr
Μία «αποθήκη» ναρκωτικών ανακάλυψαν αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να συλληφθεί 25χρονος που κατείχε ποσότητες που ξεπερνάνε τα 30 κιλά.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (24/5/2026), όταν μετά από έρευνες στον Άγιο Παντελεήμονα εντοπίστηκε πάνω σε μηχανή ο 25χρονος αλλοδαπός διακινητής ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί έκαναν μετά έρευνα στο σπίτι του νεαρού όπου και βρήκαν τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -19- κιλά και -900-γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • 76 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -7- κιλά και -600- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
  • 1 κιλό και 623 γραμμ. κοκαΐνης,
  • 350 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,
  • 525 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
  • 1 κιλό και -377- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA,
  • 48 ναρκωτικά δισκία,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των -2.550- ευρώ,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • 6 φυσίγγια και
  • αεροβόλο τυφέκιο.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

