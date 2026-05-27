Σέρρες: Παρίστανε την «επενδύτρια» και ξάφρισε από γυναίκα 200.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα

Θύμα μιας πολύ μεγάλης απάτης έπεσε μία γυναίκα στις Σέρρες, όταν είδε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που είχε δώσει σε μία 31 για να τα επενδύσει να κάνουν «φτερά».

Χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα, με συνολική αξία πάνω από 200.000 ευρώ, απέσπασε γυναίκα 31 ετών, από το ανυποψίαστο θύμα με την απάτη να γίνεται τον Αύγουστο του 2025 στις Σέρρες.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, μετά από έρευνα βρήκαν ότι συνεργός της γυναίκας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 61 ετών παθούσα, προσποιούμενος τον συνεργάτη του λογιστή της.

Ο άνδρας, φέρεται να την παρέπεμψε σε μία γυναίκα η οποία εμφανίστηκε ως δήθεν υπεύθυνη επενδυτικών προγραμμάτων και κατάφερε να πείσει την 61χρονη να παραδώσει ό,τι πολύτιμο διέθετε με το πρόσχημα αποδοτικών επενδύσεων.

Έτσι, η γυναίκα παρέδωσε 200.000 ευρώ σε μετρητά, 12 χρυσές λίρες και κοσμήματα στην 31 ετών κατηγορούμενη που εμφανίστηκε στο σπίτι της ως «εισπράκτορας».

Σε βάρος της 31χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών της αλλά και για να δουν αν είναι μπλεγμένη και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.