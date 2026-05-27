Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Σπαραγμός στο «τελευταίο αντίο» – Όλη η ελληνική showbiz ήταν εκεί

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ / NDP PHOTO
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, βυθίζοντας στον πόνο και την οδύνη τα αγαπημένα της πρόσωπα. Το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026) ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας και η μονάκριβη κόρη του, Βικτώρια, την αποχαιρέτησαν για πάντα με λόγια καρδιάς. Στην κηδεία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό βρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz που ήταν φίλοι της γυμνάστριας για να της πουν το «τελευταίο αντίο».

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν ο Αντώνης Ρέμος με την Υβόννη Μπόσνιακ, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο Μάκης Τσέλιος, η Ελένη Πετρουλάκη με τον Ίλια Ίβιτς, η Έλλη Αγγελιδάκη, ο Αλέξανδρος Παρθένης, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, η Μαρία Καλάβρια και ο Χάρης Σιανίδης.

Επίσης, στην κηδεία βρέθηκαν η Ελευθερία Παντελιδάκη με τον Γιώργο Γιάννια, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Νίκος Κουρκούλης, η Ελίνα Κάντζα, η Βίκυ Κάβουρα με τον Γιώργο Τζαβέλλα και πολλοί άλλοι. 

Ο Λάκης Γαβαλάς / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Ο Τάκης Ζαχαράτος / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI
Το στεφάνι της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

«Ξέρω πως όλοι είμαστε βαθιά στεναχωρημένοι, όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μία υπέροχη σύζυγος, μία αληθινή φίλη, μία στοργική κόρη και μία δυνατή αδερφή. Και πάνω απ’ όλα μία φανταστική μαμά», είπε η Βικτώρια Δέλλα με πόνο ψυχής στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου / NDP PHOTO
Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή / NDP PHOTO
Η Ελίνα Καντζά / NDP PHOTO
Η Ελευθερία Παντελιδάκη και ο Γιώργος Γιαννιάς / NDP PHOTO
Η Βίκυ Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλλας / NDP PHOTO
Ο Νίκος Κουρκούλης / NDP PHOTO
Ο Γιώργος Μανίκας / NDP PHOTO
Η Αννίτα Ναθαναήλ / NDP PHOTO
Ο Ίλια Ίβιτς και η Ελένη Πετρουλάκη / NDP PHOTO
Η Έλλη Αγγελιδάκη / NDP PHOTO
Ο Τραϊνός Δέλλας και η κόρη του, Βικτώρια, στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα / NDP PHOTO

«Αγάπη μου, άγγελέ μου. Κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα… “μη φοβάσαι. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια”.

Και βγήκαμε… όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά, κολυμπούσαμε σε ωκεανό… Αλλά και πάλι, σου είπα… “μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εσύ μόνο κολύμπα”. Και το ’κανες. Κι εγώ… θα είμαι εδώ.

Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο… σε έχασα από δίπλα μου.

Ξεκουράσου αγάπη μου. Γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα, πέτα ψηλά. Μακριά από κάθε ασθένεια… μακριά από κάθε πόνο… μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου… Αλλά όπου κι αν είσαι… να ξέρεις… η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει», ανέφερε με βαθύ πόνο και οδύνη ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειο λόγο του για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς / NDP PHOTO
Η Νόνη Δούνια και ο Φώτης Γιαννιώτης / NDP PHOTO
Ο Μιχάλης Μανιάτης / NDP PHOTO
Ο Αλέξανδρος Παρθένης / NDP PHOTO
Η Μαρία Καλάβρια και ο Χάρης Σιανίδης / NDP PHOTO
Ο Μάκης Τσέλιος / NDP PHOTO
H Kέλλυ Κελεκίδου / NDP PHOTO
Θρήνος στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα / NDP PHOTO

Στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα ήταν πρώην συνάδελφοί του από τον χώρο του ποδοσφαίρου, όπως ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Κώστας Κατσουράνης και ο Ντέμης Νικολαΐδης.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Τραγική φιγούρα η 18χρονη κόρη της, Βικτώρια / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
Με πόνο ψυχής γνωστοί καλλιτέχνες και φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα της είπαν το στερνό αντίο / NDP PHOTO
Η Ιωάννα Λίλη / NDP PHOTO
Ο Τζίμης Σταθακωστόπουλος / NDP PHOTO
Η Στέλλα Δημητρίου / NDP PHOTO
Ο Κώστας Σόμμερ / NDP PHOTO

Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της στο Μεσολόγγι. 

