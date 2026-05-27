Ελλάδα

Λευκάδα: Βρέθηκε νεκρός άνδρας στη θάλασσα στο Πόρτο Κατσίκι

Η ηλικία του πρέπει να είναι γύρω στα 60, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει ταυτοποίηση
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ανησυχία προκλήθηκε στη Λευκάδα, αφού σήμερα το πρωί (27/5/2026) εντοπίστηκε σορός 60χρονου άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Πόρτο Κατσίκι, στην πιο πολυσύχναστη παραλία του νησιού.

Σύμφωνα με το ilefkada.gr, η σορός που βρέθηκε στη Λευκάδα, στο Πόρτο Κατσίκι, ανήκει σε άνδρα περίπου 60 ετών και εντοπίστηκε από πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτοί αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ και η σορός ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λευκάδας.

Ο άνδρας φαίνεται να ήτα ντυμένος αλλά δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Οι Λιμενικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εξετάζουν κάθε εκδοχή ακόμη και αυτή της αυτοχειρίας.

Καθοριστικής σημασίας για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως τόσο στην αιτία θανάτου όσο και στην ταυτοποίηση του άνδρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
98
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με δάκρυα στα μάτια η Βικτώρια Δέλλα στον επικήδειο αποχαιρέτησε τη μητέρα της Γωγώ Μαστροκώστα: «Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ»
Η Βικτώρια Δέλλα βρήκε τη δύναμη να εκφωνήσει τον επικήδειο για την αγαπημένη της μητέρα Γωγώ Μαστροκώστα και να της πει το δικό της μοναδικό αντίο
Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια
Newsit logo
Newsit logo