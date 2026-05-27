Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 30χρονος, ο οποίος το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (23.05.2026) δολοφόνησε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 30χρονου που σκότωσε τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη του έχει απαγγελθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, όπως επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, ο 30χρονος φέρεται να επικαλέστηκε κενά μνήμης, ενώ έκανε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη το οποίο έγινε δεκτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του επικαλέστηκε ότι το βράδυ του εγκλήματος ο ίδιος είχε κενά μνήμης και ότι βρισκόταν σε κατάσταση ψυχοσωματικής αποδιοργάνωσης εξαιτίας της κατανάλωσης ηρεμιστικών χαπιών και ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης φέρεται να είπε πως δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του. Ενώπιον των δικαστικών αρχών υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε μειωτική αλλά και κάποιες φορές βίαιη συμπεριφορά απέναντί του, ενώ οι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Η δικηγόρος του 30χρονου Στέλλα Καραϊσκου μιλώντας στο newsit.gr τονίζει. «Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των Αρχών, συνδέονται άμεσα με ένα μακροχρόνιο ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που υπέστη από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή του.

Κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής αποδιοργάνωσης και δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος πίστευε, λόγω της σοβαρής ψυχικής του κατάστασης, ότι απειλείται και ότι επρόκειτο να του συμβεί κακό, και ενήργησε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, σύγχυσης και ψυχικής κατάρρευσης, θεωρώντας ότι προσπαθεί να αποτρέψει έναν κίνδυνο και να τον σταματήσει.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διενέργειας πλήρους ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή».