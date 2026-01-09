Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού 16χρονη από 4 συμμαθήτριές της – Μεταφέρθηκε στο Παίδων με μώλωπες

Αστυνομικοί συνέλαβαν τις 4 ανήλικες και τους γονείς τους
Ακόμη ένα περιστατικό άγριας βίας μεταξύ ανήλικων, φέρεται πως σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτήν την φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. 16χρονη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 4 συμμαθήτριές της.

Όλα φαίνεται πως έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) στην οδό Αγίου Μελετίου στον Άγιο Παντελήμονα. Όπως κατήγγειλε η 16χρονη, κινεζικής καταγωγής, οι 4 ανήλικες ηλικίας 15 με 16 χρόνων την προσέγγισαν και ξεκίνησαν να την χτυπούν βάναυσα. Το κορίτσι, λίγο μετά τον ξυλοδαρμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ώστε να λάβει την απαραίτητη φροντίδα μιας και έφερε αμυχές και μώλωπες.

Στη συνέχεια κατήγγειλε το επεισόδιο στις αρχές, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες τόσο στα 4 ανήλικα κορίτσια, ελληνικής, αιγυπτιακής, και γεωργιανής καταγωγής, όσο και στους γονείς τους.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιων εισαγγελέα.

