«Άγιος Σάββας»: Εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλλουν διασπορά μυκητών εξαιτίας των ανακαινίσεων

Σοβαρά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία του νοσοκομείου αλλά και την υγεία των ασθενών, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας». Μέσα σε αυτά είναι και η διασπορά μυκητών μετά τις ανακαινίσεις των χειρουργείων.

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» απορρίπτει τις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων οι οποίοι έβγαλαν στη δημοσιότητα τα προβλήματα που φέρεται πως αντιμετωπίζουν καθημερινά και αφορούν είτε τη διασπορά των μυκητών ή τα ιδιωτικά χειρουργεία των καρκινοπαθών.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν -μεταξύ άλλων- την «εκβιαστική παραπομπή» ασθενών με καρκίνο για να χειρουργηθούν σε ιδιωτικές κλινικές από γιατρούς «που κανείς δεν πιστοποιεί ότι έχουν την παραμικρή ογκολογική εμπειρία», όπως λένε, προσθέτοντας ότι εάν δε δεχθούν «τιμωρούνται και χάνουν τη σειρά τους στη λίστα χειρουργείων του νοσοκομείου», αναφέρει το iatropedia.gr.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το Σωματείο Εργαζομένων, εξαιτίας των έργων ανακαίνισης γίνεται χρήση μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται διεγχειρητικά και εκπέμπουν ακτινοβολία σε «ακατάλληλες αίθουσες χωρίς προφύλαξη για το λοιπό προσωπικό».

«Σε όλα αυτά τα τραγικά έρχεται να προστεθεί η διασπορά σχεδόν σε όλο το νοσοκομείο ασπέργιλλου και άλλων μυκήτων που παγκοσμίως συνδέονται με κατασκευαστικά έργα και που μπορούν να προκαλέσουν θανατηφόρες λοιμώξεις, ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η σοβαρότητα της κατάστασης, που για ακόμη μία φορά ο Σύλλογος Εργαζομένων ανέδειξε, αποδεικνύεται περίτρανα με τον πανικό που κατέλαβε διοίκηση, ΥΠΕ, υπουργείο, από την έκτακτη αυτοψία κλιμακίου του ΕΟΔΥ, αλλά κυρίως από τις απέλπιδες προσπάθειές τους να κρύψουν το μέγεθος του προβλήματος», αναφέρουν οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας ότι διεγνώσθη 2ο κρούσμα ασπέργιλλου σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή πληρώνοντας τα κριτήρια της συρροής.

«Το πρόβλημα πλέον έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις και απειλεί ζωές», λένε οι εργαζόμενοι.

Παράλληλα υπενθυμίζουν και το περιστατικό της πρόκλησης εγκαυμάτων σε γιατρούς και νοσηλευτές των χειρουργείων του Νοσοκομείου «Ελπίς» από λάμπα αποστείρωσης UV που ήταν αναμμένη για 11 ώρες, ως απόδειξη της εκ του προχείρου μεταστέγασης των χειρουργείων του Αγίου Σάββα στο εν λόγω νοσοκομείο.

«Αβάσιμες οι καταγγελίες»

Σε απάντησή της, η Διοίκηση του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» αναφέρει ότι:

Η μεταφορά των χειρουργείων σε άλλα νοσοκομεία έγινε μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, με συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, έγκριση της 1ης ΥΠΕ και αυστηρή τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το περιστατικό με UV λάμπα στο «Ελπίς» διερευνήθηκε άμεσα ως εργατικό ατύχημα, ακολουθήθηκε προκαταρκτική εξέταση και εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, αναφέρεται.

Το πόρισμα (08/05/2025) κατέληξε σε ακούσια ενεργοποίηση βακτηριοκτόνου λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας, ενώ πριν την επαναλειτουργία της αίθουσας έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός λειτουργεί μόνο μετά από πιστοποιημένο έλεγχο και μετρήσεις, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Η Διοίκηση, τονίζει επίσης, πως δεν υπήρξε παραπομπή ασθενών σε ιδιωτικές κλινικές, καθώς ο μέσος χρόνος αναμονής για χειρουργείο δεν ξεπερνά τους 4 μήνες.

Για το θέμα του ασπέργιλλου, η Διοίκηση αναφέρει ότι από την έναρξη των εργασιών έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένα περιστατικό (Μάιος 2025) σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή. Για την ασθενή Κ.Κ. που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν προέκυψε διάγνωση ασπεργίλλωσης, συνεπώς δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα. Ο ΕΟΔΥ, μετά από αυτοψία στις 17/07/2025, εξέδωσε πόρισμα στις 21/07/2025 με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία –σύμφωνα με τη Διοίκηση– έχουν εφαρμοστεί πλήρως.

Από την πλευρά του, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου επιμένει ότι η πολύμηνη λειτουργία του εργοταξίου ανακατασκευής των χειρουργείων, χωρίς επαρκή σχεδιασμό από τη Διοίκηση, την 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, έχει οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις.

Πηγές του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου επιβεβαιώνουν στο iatropedia.gr ένα μόνο περιστατικό ασπέργιλλου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το δεύτερο περιστατικό αφορά ασθενή που είχε ήδη μολυνθεί πριν προσέλθει στον «Άγιο Σάββα», χωρίς να υπάρχει επιδημιολογική σύνδεση με το πρώτο.