Πικέρμι: Καρέ – καρέ η τρελή πορεία αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε εξωτερικό χώρο μαγαζιού

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr από το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και το ένα κατέληξε στον εξωτερικό χώρο καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή . Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγός του ενός οχήματος επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς Ραφήνα, ενώ το δεύτερο ΙΧ κινούνταν στη Λεωφόρο Μαραθώνος με κατεύθυνση προς Αθήνα. Ένα από τα δύο οχήματα φαίνεται να παραβίασε κόκκινο σηματοδότη, οδηγώντας στη σφοδρή σύγκρουση.

Μετά την πρόσκρουση, το αυτοκίνητο που κινούνταν επί της λεωφόρου βγήκε εκτός ελέγχου, πέρασε πάνω από το διαχωριστικό διάζωμα σε σημείο χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα, πριν καταλήξει στον προαύλιο χώρο καταστήματος προς την πλευρά της Ραφήνας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο το όχημα από την μεγάλη ταχύτητα που κινούνταν ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης, χτύπησε προστατευτικά κάγκελα, παρέσυρε σταθμευμένο μηχανάκι διανομής και προσέκρουσε σε ακόμη ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από την σύγκρουση υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές χωρίς να τραυματιστεί κάποιος περαστικό ή οδηγός.