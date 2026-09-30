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Αγκίστρι: Έπιασαν στα πράσα μια 35χρονη την ώρα που έβγαινε από σπίτι με τα κλοπιμαία, μετά από διάρρηξη

Βγαίνοντας με τα χρήματα και τα κοσμήματα, την περίμεναν... οι αστυνομικοί
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Στη σύλληψη μιας 35χρονης για κλοπή από σπίτι στο Μεγαλοχώρι, στο Αγκίστρι, προχώρησαν το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για διάρρηξη σε εξέλιξη και αμέσως, αστυνομικοί πήγαν στο σημείο, όπου εντόπισαν μία γυναίκα στην αυλή του σπιτιού, στο Αγκίστρι.

Στην κατοχή της βρέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία, κατά την Αστυνομία, είχε κλέψει λίγο νωρίτερα από το σπίτι. Τα αντικείμενα και τα χρήματα κατασχέθηκαν και επιστράφηκαν στην ιδιοκτήτρια.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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