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Συμμορία έκλεβε κοσμήματα και αλυσίδες από πεζούς σε Μαρούσι και Κηφισιά – Δυο συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε εγκληματική ομάδα που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο πολίτες στην Κηφισιά και το Μαρούσι, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες από τον λαιμό τους.

Για τις κλοπές σε Κηφισιά και Μαρούσι συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 17 και 19 ετών, ενώ ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο συλληφθέντες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος μέσω ληστειών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στην Κηφισιά εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους έκριναν ύποπτους.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των αστυνομικών και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι οι δύο νεαροί φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, με κύριο στόχο την αφαίρεση αλυσίδων λαιμού από πολίτες με τη χρήση βίας.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει έξι περιπτώσεις ληστειών που αποδίδονται στην ομάδα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κατ’ εξακολούθηση ληστείες και απείθεια.

Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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