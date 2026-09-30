«Μπλόκο» της αστυνομίας σε ρευματοκλοπές σε Ασπρόπυργο και Κορωπί – «Επιστρατεύτηκαν» αστυνομικός σκύλος και drone

Τέλος σε ρευματοκλοπές σε Κορωπί και Ασπρόπυργο έδωσε η αστυνομία χθες (29/9/2026) με ταυτόχρονες ειδικές αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου και στο Κορωπί συμμετείχαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ, αλλά και της Τροχαίας, ενώ στις έρευνες συνέβαλε ακόμη και αστυνομικός σκύλος, όπως και drone που επιτηρούσε από αέρος.

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Συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους, μη χρήση ζώνης κ.ά.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αποξήλωσε καλώδια μήκους 1.120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 13 ρευματοδιακοπές.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ευρεία επιχείρηση και σε οικισμούς του Κορωπίου.

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Συνελήφθησαν συνολικά 7 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για, κατά περίπτωση, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού και παράβαση της περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις για παράβαση του νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος, παράβαση του οικοδομικού κανονισμού και του ΚΟΚ.

Οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στον εισαγγελέα.