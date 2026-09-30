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Ηράκλειο: Τη διαπόμπευσαν με φέιγ βολάν – Στη φόρα τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας

Μοίρασαν χαρτάκια σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, με διεύθυνση, τηλέφωνο και φωτογραφία της
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Μία απίστευτη περιπέτεια βίωσε γυναίκα στο Ηράκλειο. Είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να αναγράφονται πάνω σε φέιγ βολάν που κάποιος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου.

Τα φέιγ βολάν βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων σε σημεία της Θερίσου στο Ηράκλειο και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την ίδια.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό.

Από τις διωκτικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας κι έτσι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει, από την πρώτη στιγμή, όλα τα στοιχεία που θα την ωθήσει να εξιχνιάσει την υπόθεση, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν «κυκλώσει» δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στην περιοχή.

Οι υποψίες επικεντρώνονται σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.

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