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Πέντε συλλήψεις νεαρών μετά από 4 καταδιώξεις στην Αττική – 16χρονος προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικούς

Συνελήφθη 16χρονος συνοδηγός που φέρεται να κατείχε μαχαίρι, ενώ τρεις από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν άδεια ικανότητας οδήγησης
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν 5 νεαροί, ηλικίας 21, 18 και 16 ετών, στις 28 Σεπτεμβρίου, μετά από τέσσερις διαφορετικές καταδιώξεις σε περιοχές της Αττικής. Μάλιστα ένας από τους 16χρονους προσπάθησε να παρασύρει αστυνομικό με τη μηχανή του στο Καματερό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας για τα περιστατικά στην Αττική, οι καταδιώξεις των οδηγών μηχανών και αυτοκινήτου έγιναν στα Μέγαρα, τα Γλυκά Νερά, το Καματερό και την Ανάβυσσο. Οι συλληφθέντες δεν συμμορφώθηκαν στα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς, αγνοώντας τις εντολές τους.

Σε δύο από τις περιπτώσεις, οι οδηγοί παραβίασαν πινακίδες «STOP». Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, συνελήφθη 16χρονος συνοδηγός που φέρεται να κατείχε μαχαίρι, ενώ τρεις από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε ότι δεν διέθεταν άδεια ικανότητας οδήγησης.

Ειδικότερα, στην περίπτωση του Καματερού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., 16χρονος οδηγός κατά τη διάρκεια της καταδίωξης κινήθηκε με τη μοτοσυκλέτα εναντίον των αστυνομικών, με σκοπό να τους εκτρέψει.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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