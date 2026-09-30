Καστοριά: 24χρονος ΑμεΑ έριξε μπουνιά σε δασκάλα σε δημοτικό σχολείο – Έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μία αδικαιολόγητη επίθεση δέχτηκε δασκάλα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου από έναν 24χρονο εξωσχολικό ο οποίος υποστήριξε ότι είχε πάει να παραλάβει φίλο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, ο 24χρονος ο οποίος τυχαίνει να είναι Άτομο με Αναπηρία, μπήκε στον χώρο του σχολείου στην Καστοριά και βρέθηκε μπροστά από το κυλικείο όπου βρισκόταν και η δασκάλα.

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Τότε ο νεαρός έγινε αντιληπτός από τη δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία εξωσχολικού ατόμου τον πλησίασε και τον παρότρυνε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου.

Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σωριάστηκε στο έδαφος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη δασκάλα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος.

Παράλληλα, στο σχολικό συγκρότημα έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.