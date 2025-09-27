Αγωνία για την 16χρονη Ντανιέλα που εξαφανίστηκε από τη Δάφνη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
Μη χάσετε
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Το παιδί μου είπε ότι είχε μουδιάσει» λέει η μητέρα της 9χρονης που έπαθε ηλεκτροπληξία στην Αρτέμιδα
«Θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι και να πιάσει τα γυμνά καλώδια, εκεί τι θα είχε γίνει;» λέει ο πατέρας της 9χρονης
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αγρότης που τον καταπλάκωσε το τρακτέρ του στη Θήβα
Μπούκαρε στο σπίτι και απειλούσε την πρώην γυναίκα του με μαχαίρι
Αγριεύει ο καιρός: Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ - Πού θα χτυπήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία που καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών
Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό
Tα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούw με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές
«Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα» λέει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία
«Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές, το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή» λέει η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ
Ηλιούπολη: Θέλει να επικοινωνεί με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ο προπονητής της Ηλιούπολης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε 50 χρόνια κάθειρξη - Οι φωτογραφίες ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή με τα μαχαιρώματα σε κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση - «Μου την "έδωσε" ένας από πίσω»
«Επιτέθηκαν 20 άτομα στο παιδί μου» λέει ο πατέρας ενός εκ των 2 τραυματιών που μαχαιρώθηκαν στο κρητικό γλέντι