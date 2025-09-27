Ελλάδα

Αγωνία για την 16χρονη Ντανιέλα που εξαφανίστηκε από τη Δάφνη – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με ρίγα στο πλάι
Χαμόγελο του Παιδιού
Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δάφνη από την εξαφάνιση της 16χρονης Ντανιέλας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να ζητά πληροφορίες.

Η 16χρονη Ντανιέλα εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου από τη Δάφνη ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ντανιέλα Μ. έχει ύψος 1,55 μ., ζυγίζει 45 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανοπράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια με ρίγα στο πλάι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό
Tα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούw με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές
F-16 Viper 2
«Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα» λέει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στη Βοιωτία
«Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές, το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή» λέει η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ
Διευθύντρια ΚΕΠ
2
Newsit logo
Newsit logo