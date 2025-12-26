Αγωνία στα Βαρδούσια όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βαρδούσια όρη κοντά στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα, καθώς τρεις ορειβάτες αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, oι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει την εξόρμησή τους προς τα Βαρδούσια όρη στη Φθιώτιδα νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων. Ωστόσο, δεν επικοινώνησαν με τους συγγενείς τους για ώρες με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές υπηρεσίες από τη Φωκίδα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και εξειδικευμένα κλιμάκια ορεινής διάσωσης. Οι έρευνες εκτείνονται σε δύσβατα σημεία, με τους διασώστες να «χτενίζουν» χαράδρες, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί έρευνα στα δύο καταφύγια στα Βαρδούσια όρη χωρίς όμως αποτέλεσμα.