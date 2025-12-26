Ελλάδα

Αγωνία στα Βαρδούσια όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ
ΕΜΑΚ
ΕΜΑΚ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βαρδούσια όρη κοντά στην περιοχή του Αθανασίου Διάκου στη Φθιώτιδα, καθώς τρεις ορειβάτες αγνοούνται από το πρωί των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, oι τρεις φίλοι είχαν ξεκινήσει την εξόρμησή τους προς τα Βαρδούσια όρη στη Φθιώτιδα νωρίς το πρωί των Χριστουγέννων. Ωστόσο, δεν επικοινώνησαν με τους συγγενείς τους για ώρες με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι Αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές υπηρεσίες από τη Φωκίδα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και εξειδικευμένα κλιμάκια ορεινής διάσωσης. Οι έρευνες εκτείνονται σε δύσβατα σημεία, με τους διασώστες να «χτενίζουν» χαράδρες, δασικές εκτάσεις και μονοπάτια, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν πυροσβέστες από τις τοπικές υπηρεσίες Άμφισσας και Λιδωρικίου, ενώ από το βράδυ της Πέμπτης στις έρευνες μπήκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί έρευνα στα δύο καταφύγια στα Βαρδούσια όρη χωρίς όμως αποτέλεσμα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
114
99
38
33
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ροδόπη: «Ο 7χρονος εισέπνευσε πολύ καπνό και ξεψύχησε – Από ξυλόσομπα ξεκίνησε η φωτιά»
Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η μητέρα, ο πατέρας και ο 6χρονος αδελφός του με αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα - Τι λέει γείτονας και φίλος της οικογένειας στο newsit.gr για την τραγωδία στο Ρίζωμα
Πυροσβεστικό όχημα
Newsit logo
Newsit logo