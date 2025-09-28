Συμβαίνει τώρα:
Άγρια συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 20 νεαρών: Πιάστηκαν στα χέρια και πέταξαν μπουκάλια

«Ακούσαμε φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν σαν να ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι περισσότεροι ήταν νεαρά άτομα, ανήλικα», κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας
Περιπολικό
Άγρια συμπλοκή τα μεσάνυχτα (28.09.2025) στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 20 ατόμων. Το επεισόδιο φαίνεται πως ξέσπασε ανάμεσα σε 2 παρέες νεαρών.

Η συμπλοκή έγινε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Γ. Λαμπράκη και Χ. Περραιβού. Νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, έβριζαν και απειλούσαν, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσουν όλη τη γειτονιά. Κάποιοι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και ως «όπλο» τα μπουκάλια που κρατούσαν.

Εργαζόμενος σε κατάστημα εστίασης της περιοχής περιέγραψε τα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια του.

«Ακούσαμε φωνές και σοβαρές απειλές. Φαινόταν σαν να ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες, οι περισσότεροι ήταν νεαρά άτομα, ανήλικα».

Η αστυνομία έχει πάρει ήδη καταθέσεις και ελέγχει τις κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν οι δράστες.

