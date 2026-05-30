Συνελήφθη 33χρονος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για πορνογραφία ανηλίκων

Η έρευνα στην σπίτι του φυγόδικου και το χρονικό της φυγής στο Σικάγο για να μην συλληφθεί
Αστυνομία στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος / Φωτογραφία αρχείου
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 33χρονος άνδρας το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο 33χρονος, ο οποίος καταζητείτο για κατοχή πορνογραφίας ανηλίκων, έπεσε στα χέρια των αρχών αμέσως μόλις πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος καθώς αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», περιμένοντας την ολοκλήρωση της πτήσης του.

Ο 33χρονος ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας επιβιβαστεί σε αεροπλάνο από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόλις πέρασε από τον καθορισμένο έλεγχο, οι αρχές διαπίστωσαν ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένα ενεργό ένταλμα σύλληψης.

Η δικαστική αυτή εντολή είχε εκδοθεί για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων, με αποτέλεσμα ο φυγόδικος να ακινητοποιηθεί αμέσως και να του φορεθούν χειροπέδες μέσα στον χώρο του αεροδρομίου.

Ειδικότερα, ο 33χρονος τον Οκτώβριο του 2023 κατελήφθη στο πλαίσιο έρευνας να κατέχει στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης διέφυγε στο εξωτερικό, προκειμένου να μην συλληφθεί, καθότι γνώριζε ότι διώκεται για την ανωτέρω σοβαρή κατηγορία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

