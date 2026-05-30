Ελλάδα

Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού –  Διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον καθαρισμό του δρόμου
Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
Φωτιά ξέσπασε σε τουριστικό λεωφορείο στην Περιφερειακή Υμηττού
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (30.05.2026) σε τουριστικό λεωφορείο επί της Περιφερειακής Υμηττού, λίγο πριν τα διόδια της Κατεχάκη. Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, που αποβιβάστηκαν πριν κινδυνεύσουν σοβαρά.

Το τουριστικό λεωφορείο που έπιασε φωτιά προκάλεσε αναστάτωση στην κυκλοφορία με αποτέλεσμα να αυξηθεί η κίνηση στο σημείο του ατυχήματος.

Η αστυνομία έκλεισε την κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα, με συνέπεια η κίνηση να είναι αυξημένη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον καθαρισμό του δρόμου. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Οι επιβάτες πρόλαβαν να αποβιβαστούν και είναι καλά στην υγεία τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
64
63
62
59
54
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
ΟΠΕΚΕΠΕ – Επιχείρηση «Θερισμός»: Το ελληνικό FBI αποκάλυψε πέντε σπείρες με 1.151 κατηγορούμενους και λεία πάνω από 17 εκατ. ευρώ
Ένα από τα κυκλώματα κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης, ενώ δύο κυκλώματα με «έδρα» τη Μακεδονία, είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους έως την Κρήτη, την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 29
Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην γαμπρό του - «Έπεσε και χτύπησε» ισχυρίζεται ο 38χρονος
Μετά την επίθεση ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή
Επίθεση στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
9
Newsit logo
Newsit logo