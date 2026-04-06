Αγρίνιο: Δείτε τη δραματική διάσωση και αεροδιακομιδή του 56χρονου ορειβάτη

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε για έναν 56χρονο ορειβάτη που τραυματίστηκε χθες (05.04.2026) στο Αγρίνιο. Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», μετά από τραυματισμό σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον Άγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, ειδοποιήθηκε χθες κατά τις μεσημεριανές ώρες για έρευνα και διάσωση ορειβάτη, από δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα στον Άγιο Βλάσιο Αγρινίου.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον τραυματισμένο άνδρα, με συντονισμένες ενέργειες, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της, και με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.). Ο άνδρας, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Αράξου όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ώστε να διακομισθεί στο ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας.

Βίντεο από τη δραματική διάσωση και αεροδιακομιδή του 56χρονου ορειβάτη δημοσίευσε σήμερα (06.04.2026) στα social media η Πολεμική Αεροπορία.

Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026,Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή διάσωσης 1 τραυματία ορειβάτη από την κορυφή Κουτούπα του Παναιτωλικού Όρους και τον μετέφερε στην 116ΠΜ, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/qQ4PNWoig8 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 6, 2026

Για την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Αγρινίου και Μεσολογγίου, την 6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 6ης και 7ης Ε.Μ.Α.Κ. καθώς και Ομάδα Σ.μηΕ.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Δυτικής Ελλάδας. Επίσης, κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).