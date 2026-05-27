Ηράκλειο: Το Σάββατο απολογούνται η μητέρα και ο σύντροφος για την κακοποίηση της 3χρονης

Η 3χρονη παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα τρία αδελφάκια της φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης κόρης της, ασκήθηκε στην 25χρονη μητέρα που οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27.05.2026) στην εισαγγελία πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης. Η νεαρή γυναίκα ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο (30.05.2026).

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει η 25χρονη μητέρα από την Κρήτη αφορά τον τραυματισμό – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – της 3χρονης κόρης της, τρίτου κατά σειρά από τα συνολικά τέσσερα παιδιά της.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, την υπόθεση περιέπλεξαν τα ψέματα και οι αντιφατικές καταθέσεις της 25χρονης, για τα οποία καταδικάστηκε στις 26 Μαΐου στο αυτόφωρο σε ποινή 3 ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Στο μεταξύ, ο 25χρονος σύντροφός της και πατέρας του τέταρτου παιδιού της, καταδικάστηκε την Τετάρτη στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο, καθώς βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια χωρίς χαρτιά, χωρίς ΑΜΚΑ, χωρίς ΑΦΜ, ενώ εργάζεται κανονικά σε θερμοκήπια στο Ακρωτήρι Χανίων.

Άλλωστε σε χώρο του θερμοκηπίου διέμενε με την 25χρονη σύντροφό του, το μωρό που έχουν αποκτήσει και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της από άλλον πατέρα, ο οποίος είναι Πακιστανός υπήκοος και ζει στη Γερμανία.

Από τα τέσσερα παιδιά, η 3χρονη παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ τρία αγόρια, ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και 12 μηνών φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

