Σοκαριστική επίθεση στην Πάτρα: Έβαλαν 12χρονο με τη βία σε αυτοκίνητο, τον χτύπησαν και του έσβησαν τσιγάρο στο σώμα

Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ανηλίκου σημειώθηκε στην Πάτρα, με τις Αρχές να έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν 19χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε μαζί με ακόμη τρεις άγνωστους μέχρι στιγμής συνεργούς του σε βίαιη επίθεση σε βάρος 12χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η επίθεση συνέβη τον περασμένο Απρίλιο, όταν δράστες φέρονται να εξανάγκασαν με τη βία τον ανήλικο να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, όπου τον χτύπησαν, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες έσβησαν τσιγάρο στο χέρι του 12χρονου που έχει καταγωγή από την Ινδία, προκαλώντας του σοβαρό έγκαυμα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης οι δράστες φέρεται να έκαναν υποτιμητικά σχόλια σε βάρος της εθνικότητας του ανήλικου θύματος, στοιχείο που εξετάζεται από τις διωκτικές Αρχές ως πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

