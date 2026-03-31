Αγρίνιο: «Έκλεψε 695 ευρώ και επέστρεψε 700» λέει το θύμα ληστείας για τον 55χρονο που εξομολογήθηκε σε ιερέα και γύρισε τα χρήματα

«Ήταν συντετριμμένος και σε απόγνωση», τόνισε ο ιερέας από το Αγρίνιο, ο οποίος συνόδευσε τον 55χρονο που του εξομολογήθηκε ότι έκλεψε χρήματα από έναν υπάλληλο βενζινάδικου.

Απρόσμενη ήταν η εξέλιξη που είχε η υπόθεση ληστείας βενζινάδικου στο Αγρίνιο, καθώς ο δράστης μετάνιωσε για την πράξη του και συνοδευόμενος από τον ιερέα στον οποίο εξομολογήθηκε, παραδόθηκε στις αρχές. Μάλιστα, ο 55χρονος επέστρεψε και το χρηματικό ποσό το οποίο είχε κλέψει υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου.

«Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε, να του προτείνουμε να επιστραφούν τα χρήματα και να, από μόνος του να οδηγηθεί εκεί που οδηγήθηκε και νομίζω είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο τώρα όλη η οικογένειά του. Υπάλληλος ήταν κι εκείνος. Στη φύση του γενικά, από μικρό παιδί δεν είχε τέτοια γραμμή. Ήταν ένα λάθος πάνω σε μία απόγνωση. Δόξα τω Θεώ όμως έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει», είπε ο ιερέας που τον συνόδευσε.

Ο δράστης επέστρεψε και τα 695 ευρώ που απέσπασε από τον υπάλληλο της επιχείρησης, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου: «Μιλήσαμε, τον καθοδήγησα. Προσπάθησε. Μου ζήτησε να επιστρέψω εγώ, ντρεπόταν να πάει, πήγα εγώ τα χρήματα. Οπότε χάρη του Θεού πήγαν όλα καλά και ευλογημένα. Είναι ένας άνθρωπος, είναι στην κοινωνία μας. Μακάρι να μην οδηγούνται άνθρωποι σε απόγνωση», συμπλήρωσε ο ιερέας.

Οι τύψεις τον οδήγησαν στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση πήγε μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του αλλά και να επιστρέψει τα χρήματα που απέσπασε, μέχρι και το τελευταίο ευρώ.

«Ήταν συντετριμμένος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάτι που είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει κάτι καλό στην κοινωνία. Ότι και λάθος να κάνει κάποιος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. (…) Είχε φτάσει σε μία απόγνωση», τόνισε ο ιερέας.

Από την πλευρά του, το θύμα της ληστείας, μιλώντας στο Live News, σημείωσε: «Τυχαίνει να τον ξέρω τον ιερέα. Μου λέει ‘Δημήτρη, εσύ ήσουν προχθές που σε λήστεψαν;’ Του λέω ‘ναι’. Μου λέει ‘έλα λίγο να σου πω’. Μου λέει ‘ήρθε ο δράστης, εξομολογήθηκε εχθές και θέλει να επιστρέψει το ποσό και να παραδοθεί. Θα πάει σήμερα να παραδοθεί το πρωί’.

Είχε έναν φάκελο εκεί με 700 ευρώ. Βασικά ήταν 695 αυτά που έκλεψε, μας έδωσε και 5 ευρώ επιπλέον, 700. Έχω ηρεμήσει τώρα. Μου είπε ότι ήταν σε απόγνωση. Έχει έναν φούρνο αυτός τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του».