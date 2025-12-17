Αγρίνιο: «Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει η μητέρα του 9χρονου που του έδωσε συμμαθητής του ψυχοφάρμακο

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν έμαθε ότι ο 9χρονος γιος της, μαθητής της Γ΄Δημοτικού σε σχολείο στο Αγρίνιο, ήπιε ένα ψυχοφάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του περιέγραψε η μητέρα του μικρού στο Live News, σήμερα Τετάρτη (17.12.25).

Όταν η γυναίκα πήγε να πάρει τον 9χρονο γιο της από το δημοτικό σχολείο στο Αγρίνιο, διαπίστωσε ότι το παιδάκι ήταν ζαλισμένο. Όπως της αποκάλυψε, ένας συμμαθητής του τον προέτρεψε να πάρει να φάρμακο, που όπως αποδείχτηκε ήταν βαρύ ψυχοφάρμακο.

Ο μικρός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αλλά είναι καλά στην υγεία του.

«Πήγα στο σχολείο να πάρω το παιδί μου και μου λέει “Μαμά, ο φίλος μου ο Νίκος μου έδωσε ένα φάρμακο και μου είπε αν είμαι μάγκας να το πιω”. Τον ρώτησα τι φάρμακο ήταν αυτό και μου είπε ότι δεν ξέρει. Έτρεξα να προλάβω το άλλο παιδάκι και του ζήτησα να μου δώσει το φάρμακο. Το έβγαλα φωτογραφία και το έστειλα στον παιδίατρό μου που μου είπε να πάω γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο να του κάνουν πλύσεις», είπε η μητέρα του 9χρονου με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς σοκαρισμένη.

«Τρόμαξα πάρα πολύ, Κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις στο νοσοκομείο και μου λέει κάποια στιγμή το παιδί μου “δε νιώθω καλά”. Εκείνη τη στιγμή έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο να βοηθήσω το παιδί μου», είπε η κ. Κατερίνα που παραμένει από τη Δευτέρα στο πλευρό του 9χρονου γιου της.

«Όταν πήρα το φάρμακο πήγα στο σχολείο να δω αν γνώριζαν μου είπαν: Ηρεμήστε κυρία μου, ενημερώσαμε τους γονείς του, για να το έχει το παιδί είναι φάρμακο που το παίρνουν τα παιδιά». ανέφερε.

«Οι γιατροί μου είπαν ότι το φάρμακο αυτό χορηγείται για ψυχοσωματικές διαταραχές», τόνισε.