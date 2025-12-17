Ελλάδα

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge – Ανήλικος του έδωσε να καταπιεί ψυχοφάρμακα

Συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του
an Asian todler in hospital with intravenous saline. Sick children, infected with the virus, are lying and being treated in beds in hospitals.

Στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ένα παιδί 9 χρόνων μετά από challenge που έκανε με έναν φίλο του στο Αγρίνιο.

Τα δύο συνομήλικα παιδιά έπαιζαν την Τρίτη (16.12.2025) σε σχολείο στο Αγρίνιο όταν τους ήρθε η ιδέα να κάνουν ένα επικίνδυνο challenge που απαιτούσε να καταπιούν φάρμακα.

Έτσι το ένα παιδί χορήγησε ψυχοφάρμακο στον συνομήλικό του με αποτέλεσμα να νιώσει αδιαθεσία και να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο στον συνομήλικό του και κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

