Αγρίνιο: Κουκουλοφόροι ξυλοκόπησαν άγρια 17χρονο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην περιοχή Ματαράγκα στο Αγρίνιο. Άτομα που φορούσαν κουκούλες επιτέθηκαν και έδειραν αλύπητα έναν 17χρονο μπροστά στα μάτια θαμώνων σε κατάστημα.

Το αδιανόητο συμβάν έγινε την Παρασκευή (26.12.2025) στο Αγρίνιο στην περιοχή Ματαράγκα, με έναν 17χρονο να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς, ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής.

Ο ανήλικος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες και χρειάστηκε να μεταφερθεί – ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του – στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ενώ ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, ξαφνικά η ομάδα των νεαρών κατέφθασε με ταξί από το Αγρίνιο στο σημείο.

Μπήκαν στο χώρο με κουκούλες, έβγαλαν τον ανήλικο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να ον γρονθοκοπούν ασταμάτητα. Μάλιστα, φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Από το περιβάλλον του νεαρού τονίζεται ότι η αφορμή είναι εντελώς ασήμαντη και ακατανόητη, καθότι οφείλεται σε παρεξήγηση.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για «παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων».