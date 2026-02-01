Αγρίνιο: Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη παπουτσιών – Γέμισε το κέντρο της πόλης με πυκνούς καπνούς

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη παπουτσιών στο κέντρο του Αγρίνιου το πρωί της Κυριακής (01.02.2026) με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει το Αγρίνιο, ενώ πυροσβέστες παλεύουν να σβήσουν τις φλόγες. Η φωτιά φαίνεται πως έχει επεκταθεί και σε κατάστημα με παπούτσια.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Τσικνιά από το ύψος της διασταύρωσης με την Ζωοδόχου Πηγής, ώστε να μην μπαίνουν οχήματα στην πλατεία Ειρήνης και στην οδό Κύπρου.

Στην κατάσβεση συνδράμει και γερανοφόρο όχημα. Συντονίζουν ο διοικητής των Π.Υ. της Αιτωλοακαρνανίας Στράτος Πετράκης και ο Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου κ. Αποστόλου

Πληροφορίες από agriniopress.gr