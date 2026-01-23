Αγρίνιο: Νέο στοιχείο για την δολοφονία του κοινοτάρχη – «Λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου, δεχόμουν απειλές» λέει ο δράστης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, με τον 44χρονο δράστη να βρίσκεται στη φυλακή, και να υποστηρίζει ότι λειτούργησε υπό το καθεστώς φόβου.

Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την δολοφονία που διέπραξε, σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, στη μαραθώνια απολογία του.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ωστόσο ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Το «Live News» εξασφάλισε μάλιστα, νέα φωτογραφία ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς, στην οποία φαίνεται πως το παράθυρο του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού είναι ανοιχτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σημαίνει ότι μπορεί να λέχθηκαν κάποια πράγματα», είπε για το θέμα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

«Μπορεί το θύμα να σταμάτησε, να τον απείλησε με την άδεια καραμπίνα νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει, ο άλλος μόλις τον είδε με την καραμπίνα να έτρεξε στο αυτοκίνητο, αλλά ήδη το θύμα είχε φύγει. Άρα δεν δικαιούταν με τίποτα να πατήσει την σκανδάλη», πρόσθεσε.