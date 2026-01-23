Ελλάδα

Αγρίνιο: Νέο στοιχείο για την δολοφονία του κοινοτάρχη – «Λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου, δεχόμουν απειλές» λέει ο δράστης

Φωτογραφία ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς με το παράθυρο του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού να είναι ανοιχτό - Το θύμα δεν πήγαινε να σκοτώσει τον δράστη
Το αυτοκίνητο, το θύμα (κάτω) και ο δράστης (επάνω)
Το αυτοκίνητο, το θύμα (κάτω) και ο δράστης (επάνω)

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, με τον 44χρονο δράστη να βρίσκεται στη φυλακή, και να υποστηρίζει ότι λειτούργησε υπό το καθεστώς φόβου.

Από την πρώτη στιγμή, ο 44χρονος επιχείρησε να αποδώσει την δολοφονία που διέπραξε, σε αυτοάμυνα έναντι του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, αναφέροντας πως το μοιραίο πρωινό της 17ης Ιανουαρίου, το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα τον απειλούσε.

«Έχω μετανιώσει, λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, στη μαραθώνια απολογία του.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ωστόσο ότι το θύμα πυροβολήθηκε τρεις φορές από την πίσω αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου, με τα σκάγια να τον βρίσκουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Το «Live News» εξασφάλισε μάλιστα, νέα φωτογραφία ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς, στην οποία φαίνεται πως το παράθυρο του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού είναι ανοιχτό.

«Σημαίνει ότι μπορεί να λέχθηκαν κάποια πράγματα», είπε για το θέμα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής.

«Μπορεί το θύμα να σταμάτησε, να τον απείλησε με την άδεια καραμπίνα νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει, ο άλλος μόλις τον είδε με την καραμπίνα να έτρεξε στο αυτοκίνητο, αλλά ήδη το θύμα είχε φύγει. Άρα δεν δικαιούταν με τίποτα να πατήσει την σκανδάλη», πρόσθεσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
122
106
80
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Φοβάμαι να πω αν με μετέφερε ο ανιψιός στην Καλαμάτα» λέει ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
Νέα στοιχεία αποκάλυψε ο φερόμενος συνεργός για τον 22χρονο φερόμενο εκτελεστή, οι ασταμάτητες τηλεφωνικές κλήσεις, ο φόβος και το τηλεφώνημα 2 μέρες μετά το φονικό
Ο 22χρονος φερόμενος συνεργός και ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του φονικού στη Φοινικούντα
Έστησαν παγίδα σε 30χρονο με ψεύτικο προφίλ 13χρονης και του έβγαλαν μαχαίρι στην Θεσσαλονίκη - Χειροπέδες σε 2 «αυτόκλητους τιμωρούς»
Ο 30χρονος καταγγέλλει πως η 20χρονη «αυτόκλητη τιμωρός» του κόλλησε το μαχαίρι στον λαιμό και τον τραυμάτισε στο χέρι - Τι λέει στο newsit.gr ο 23χρονος που συνελήφθη
Δράστες 5
Newsit logo
Newsit logo