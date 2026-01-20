Αγρίνιο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το θύμα και τον δράστη της άγριας δολοφονίας να κάνουν παρέα πριν την ρήξη στις σχέσεις τους

Νέα βίντεο που φανερώνουν τις φιλικές σχέσεις που είχαν το θύμα και ο δράστης της άγριας δολοφονίας στην Αιτωλοακαρνανία πριν οι σχέσεις τους έρθουν σε ρήξη λόγω ερωτικής αντιζηλίας, παρουσιάζει το newsit.gr με τους κατοίκους και τους συγγενεις να προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους. Νωρίτερα, είχαν οδηγήσει τον κοινοταρχη τους στην τελευταία του κατοικία και πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν ότι ο 50χρονος δεν θα εμφανιστεί ξανα στους δρόμους του Λιθοβουνίου και της Μεσάριστας.

Τα νέα βίντεο ντοκουμέντο έρχονται στο φως της δημοσιότητας που επιβεβαιώνουν όπως σας είχε αποκαλύψει πρώτα το newsit.gr την πολύ καλή σχέση που είχε ο πρόεδρος της κοινότητας του Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας με τον 44χρονο δράστη της στυγερής δολοφονίας του.

Οι δύο πολλοί καλοί φίλοι ήταν σχεδόν σαν αδέρφια με μια σχέση που πολλοί την χαρακτήριζαν και οικογενειακή, μιας και ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Μάλιστα, οι δυο τους διασκέδαζαν μαζί και σε διαφορά πανηγύρια και εξόδους.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο ντοκουμέντο από το καλοκαίρι του 2023 ανάμεσα σε μια παρέα κάθονται και οι δύο στην ίδια σε ψησταριά του χωριού. Στο συγκεκριμένο βίντεο, δεν είχε επέλθει καμία κρίση στην σχέση τους.

Ο 50χρονος με τον 44χρονο όπως φαίνεται και σε δεύτερο βίντεο και το επόμενο καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2024 ήταν μαζί και προσπαθούσαν να βρουν το λογαριασμό σε μαγαζί όπου είχαν βγει.

Το ευχάριστο κλίμα όμως διαταράχθηκε περίπου 15 μήνες πριν όπου οι μέχρι πρότινος κολλητοί έρχονται σε ρήξη για τα μάτια μιας γυναίκας.

Από τα γλέντια τους χορούς και τα τραπέζια, δράστης και θύμα κατέληξαν να λογομαχούν, να πιάνονται στα χέρια και να δίνουν αρκετά ραντεβού για να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμό τους μέχρι να φτάσουμε στο μοιραίο πρωινό του Σαββάτου.

Κάτοικοι στο χωριό λίγες ώρες μετά από την εν ψυχρώ δολοφονία του Κώστα Αλεξανδρή περιέγραψαν στο newsit.gr την σχέση των δύο άκρως τεταμενή χωρίς να μπορούν να πιστέψουν την τροπή που πήρε αυτή η υπόθεση. Ενώ αρκετοί έλεγαν ότι πριν από λίγες μέρες είχαν πάλι έναν έντονο καβγά οι δυο τους.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν πριν 8 μήνες η γυναίκα του προέδρου του Λιθοβούνιο εγκατέλειψε τον άντρας της και πήρε το παιδί τους για να πάει σε γειτονικό χωριό και στην συνέχεια στην Πάτρα όπου και νοίκιασε ένα διαμέρισμα. Η ίδια περί τα τέλη Σεπτεμβρίου επέστρεψε πάλι και το θύμα έδωσε μια ακόμη ευκαιρία στην γυναίκα του που όπως έλεγε την αγαπούσε και είχαν προσπάθησε πολύ για να αποκτήσουν τον μικρό Παναγιώτη.

Την ίδια χρονική περιόδο σε περιοχή έξω από το Λιθοβούνι οι δύο άντρες είχαν δώσει ραντεβού το οποίο κατέληξε σε έναν άγριο καβγά και οι δυο τους πιάστηκαν στα χέρια. Ακόμη, Ο 50χρονος με τον 44χρονο είχαν και κάποιες οικονομικές διαφορές όπως υποστηρίζουν κάτοικοι του χωριού.

Το αιματηρό πρωινό του Σαββάτου ο 50χρονος είχε πάει κανονικά στο καφενείο του χωριού για να πιει τον καφέ και με το που είδε το αυτοκίνητο του δράστη έφυγε και πήγε να το βρει. Έτσι, λίγα λεπτά αργότερα ακούγονται οι πυροβολισμοί και όλο το χωριό αναστατώνεται ενώ ο δράστης παραδόθηκε και υποστήριξε ότι στους αστυνομικούς ότι το έκανε πρώτος γιατί φοβόταν για την ζωή.

Σύσσωμη η τοπική κοινωνία με θλίψη και βαριά καρδιά αποχαιρέτησε σήμερα τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας και τον οδήγησε στην τελευταία του κατοικία ενώ ο φόβος για αντίποινα παραμένει και πολλοί λένε ότι φοβούνται για το τι θα συμβεί.