Δολοφονία στο Αγρίνιο: Βουβός ο πόνος στο τελευταίο «αντίο» στον 50χρονο κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι

Βαρύ είναι το κλίμα και ο πόνος βουβός στο Λιθοβούνι Αγρινίου στην κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή, του 50χρονου προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που έπεσε νεκρός από τα χέρια ενός ανθρώπου ο οποίος στο παρελθόν ήταν κολλητός του, με τη δολοφονία να συγκλονίζει την τοπική κοινότητα.

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης (20.1.2025) στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να πουν το τελευταίο αντίο στον πατέρα ενός παιδιού και αγαπητό πρόεδρο της κοινότητας. Με τον πόνο και τα αναπάντητα «γιατί» να κυριαρχούν, μετά τη δολοφονία του άνδρα από τον 44χρονο στο Αγρίνιο, μία ημέρα πριν την απολογία του καθ’ ομολογίαν δράστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σπαρακτική είναι η εικόνα του 13χρονου γιου του, που σε τόσο μικρή ηλικία καλείται να αντιμετωπίσει την απώλεια του πατέρα του με τόσο βίαιο τρόπο. Στο πλευρό του βρίσκεται η μητέρα του, σε κατάσταση βαθιάς οδύνης, καθώς και ο θείος του.

Η σορός του Κώστα Αλεξανδρή έφτασε στον ναό στις 11:30 το πρωί, μέσα σε κλίμα συγκίνησης ενώ στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με θλίψη και με δάκρυα στα μάτια οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του αποχαιρετούν τον κοντινό τους άνθρωπο που έσπευδε πάντα να βοηθήσει όποιους είχαν ανάγκη. Κανείς ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει το κακό μαντάτο της 17ης Ιανουαρίου, όταν ο 44χρονος πυροβόλησε τρεις φορές το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το θύμα με αποτέλεσμα ο θάνατος να είναι ακαριαίος.

Ακόμα όσοι δεν μπόρεσαν να βρεθούν στην κηδεία, με αναρτήσεις τους στα σόσιαλ μίντια αποχαιρετούν τον αδικοχαμένο πρόεδρο του χωριού. Πολλοί είναι αυτοί που γράφουν ότι δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγινε το μοιραίο εκεινο το πρωινό ανάμεσα στους δυο φίλους που αφορμή στάθηκε η αντιζηλία.

Το χρονικό του φονικού στο Αγρίνιο

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου ο 50χρονος βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής, όταν αντιλήφθηκε το αυτοκίνητο του δράστη να περνάει από το σημείο με κατεύθυνση προς τον Άγιο Ανδρέα.

Ακολούθησε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να τον ακολούθησε, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής τι μεσολάβησε μέχρι το μοιραίο περιστατικό.

Μόλις το αυτοκίνητο του 50χρονου σταμάτησε εκεί που βρισκόταν ο 44χρονος, εκείνος του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, πατέρας ενός παιδιού, Κώστας Αλεξανδρής, δέχθηκε τους θανατηφόρους πυροβολισμούς στο οδικό τμήμα μεταξύ Λιθοβουνίου και Μεσάριστας. Το αυτοκίνητό του συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτο για περίπου 70 μέτρα, προτού βγει από τον δρόμο και καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι.

Η αφορμή που οδήγησε στο άγριο φονικό ήταν η ερωτική αντιζηλία. Το θύμα με το δράστη όπως αναφέρουν οι κάτοικοι του χωριού ήταν αδερφικοί φίλοι. Όλα όμως αλλάξαν όταν ο 44χρονο δημιούργησε ερωτικό δεσμό με την γυναίκα του κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι. Όπως λένε οι μαρτυρίες από το μικρό χωριό της Αιτωλοακαρνανίας η γυναίκα του το Μαίου του 2025 είχε φύγει από το σπίτι της και έμενε μάλιστα στην Πάτρα.

Το θύμα όμως φέρεται να τα ξαναβρήκε με τη γυναίκα του κι εκείνη επέστρεψε στο χωριό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο οι εντάσεις και οι καβγάδες μεταξύ των δύο ανδρών το τελευταίο εξάμηνο δεν είχαν τελειωμό. Οι δύο πρώην φίλοι συχνά τσακώνονταν μπροστά σε κόσμο, ενώ και οι δύο τους είχαν πάντα μέσα στα αυτοκίνητά τους τα κυνηγετικά τους όπλα. Τελικά το περασμένο Σάββατο γράφτηκε με αίμα ο επίλογος της ολέθριας σχέσης.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους επειδή στην περιοχή υπάρχει ο φόβος για «βεντέτα». Ο ίδιος ο 44χρονος φέρεται να έχει δηλώσει για το έγκλημα, ότι το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι το θύμα θα τον πυροβολούσε.