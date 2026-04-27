Αγρίνιο: Οδηγός ΚΤΕΛ φαίνεται να αποκοιμήθηκε και να έστειλε το λεωφορείο πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες

Ένα επικίνδυνο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4/2026), όταν λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κέρκυρα – Αθήνα με περίπου 40 επιβάτες, εξετράπη της πορείας του στην περιοχή του Αγρινίου και έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες.

Σύμφωνα με το corfunews, από το τροχαίο με το ΚΤΕΛ στο Αγρίνιο δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τόσο οι επιβάτες όσο και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία επιβάτη ο οδηγός μάλλον αποκοιμήθηκε κάτι που ανησυχεί τους επιβάτες αλλά και τους γονείς που τα παιδιά τους μεταφέρονται με τα λεωφορεία και ζητούν περισσότερους ελέγχους.

Λίγη ώρα αργότερα, άλλο λεωφορείο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τους επιβάτες, προκειμένου να τους μεταφέρει με ασφάλεια στον τελικό προορισμό τους.

Για το συμβάν έχει επιληφθεί το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, το οποίο διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.