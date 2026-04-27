Βιολάντα: Ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος παραγωγής μετά τη μαραθώνια απολογία του

Ο υπεύθυνος παραγωγής στο εργοστάσιο «Βιολάντα» αφέθηκε ελεύθερος με όρους, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τη απολογία του για την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο.

Η απολογία του για τα δραματικά γεγονότα στη «Βιολάντα» που οδήγησαν στο θάνατο 5 εργαζόμενες, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4/26).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δικηγόρος υπεύθυνου παραγωγής τόνισε ότι ο πελάτης του αρνείται ότι του είχαν γίνει παρατηρήσεις από άλλους εργαζόμενους για την «περίεργη οσμή», χρησιμοποιώντας μάλιστα ως επιχείρημα ότι εκτός από τον ίδιο, εργάζονταν στο εργοστάσιο και συγγενικά του πρόσωπα.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής του εργοστασίου δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη, καθώς και το εάν υπήρξε γνώση ή ανοχή κινδύνου από τα αρμόδια στελέχη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι ιδιαίτερα σοβαρές και σε βαθμό κακουργήματος και αφορούν, μεταξύ άλλων, άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, Δημοσθένης Πανταζόπουλος, ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχουν πλημμέλειες και από κρατικές υπηρεσίες. Απομένει να ολοκληρωθεί το υλικό της δικογραφίας για να σχηματιστεί πλήρης εικόνα».

Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» παραμένει προφυλακισμένος, καθώς το αίτημα αποφυλάκισής του απορρίφθηκε.