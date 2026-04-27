Καιρός: Ψυχρή εισβολή την Πρωτομαγιά – Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι 7 μποφόρ

Χειμωνιάτικος θα είναι ο καιρός την Πρωτομαγιά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ενώ αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

Όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς ο καιρός δεν θα παραμείνει καλοκαιρινός καθώς αναμένεται μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών προς την χώρας μας και θα την επηρεάσει την Πρωτομαγιά.

Στην ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως «η ψυχρή εισβολή για την Πρωτομαγιά επιβεβαιώνεται πλέον από το σύνολο σχεδόν των προγνωστικών δεδομένων.

Με σαφή πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βορείων-βορειοανατολικών ανέμων και μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τη χώρα μας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόγνωση της ΕΜΥ, η οποία αναφέρει νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα».

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ ο καιρός την Τρίτη 28 Απριλίου θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 29 Απριλίου ο καιρός θα παραμείνει αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 30 Απριλίου αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ.

Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Όπως αναφέρει το δελτίο της ΕΜΥ για την Πρωτομαγιά, αρχικά στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.