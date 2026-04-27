Κόρινθος: Αστυνομικός της ΟΠΚΕ εκτός υπηρεσίας έσωσε άνδρα με ΚΑΡΠΑ

Το περιστατικό υπενθυμίζει πως η ετοιμότητα και η γνώση πρώτων βοηθειών μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο
Στην Κόρινθο, ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ υπενθύμισε τι σημαίνει προσφορά, σώζοντας μία ζωή σε μία μάχη με τον χρόνο, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός της Α2 ΟΠΚΕ Κορινθίας, ο οποίος περνούσε τυχαία από την οδό Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο, αντιλήφθηκε έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, χωρίς τις αισθήσεις του.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, χωρίς δεύτερη σκέψη, έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, εφαρμόζοντας άμεσα ΚΑΡΠΑ, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για αρκετά λεπτά.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα εν ζωή, χάρη στις καθοριστικές και άμεσες ενέργειες του αστυνομικού.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η πράξη του αστυνομικού της ΟΠΚΕ αποτελεί «ζωντανό» παράδειγμα του ρόλου και της προσφοράς των ανθρώπων που υπηρετούν, ακόμα και όταν είναι εκτός υπηρεσίας.

