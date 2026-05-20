Ελλάδα

Καιρός: Καταιγίδες και την Παρασκευή – Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

Βελτίωση του καιρού δεν βλέπουν οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον για τα επόμενα 24ωρα - Αναλυτική πρόγνωση και live η εξέλιξη των φαινομένων
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ανοιξιάτικες βροχές και μπόρες πρωταγωνιστούν στο σκηνικό του καιρού, διανύοντας πλέον το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Και σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, δεν αναμένονται δραματικές αλλαγές, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες.

Έτσι λοιπόν, νεφώσεις αναμένονται και την Πέμπτη (21/5/26) ενώ στην Αττική, το απόγευμα προβλέπεται πιθανότητα βροχής και τη θερμοκρασία από 14 μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχες συνθήκες θα επικρατήσουν και την Παρασκευή, με περισσότερες όμως, βροχές και μπόρες. 

Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy: 

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Πέμπτη 21/5/26

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κάπως έτσι, με βροχερό σκηνικό, θα είναι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο ενώ βελτίωση αναμένεται από βδομάδα…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
131
116
99
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τι δείχνει νέα ανάλυση δεδομένων για την έντονη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής – Κολυδάς: «Είναι ένα πρώτο επιστημονικό υπόβαθρο»
«Δεν έχουν γίνει λεπτομερείς μετρήσεις, επειδή πέρασε δεν σημαίνει ότι τελείωσε» τονίζει ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, Κωνσταντίνος Συνολάκης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Το συγκλονιστικό μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου για την επίθεση με βιτριόλι - «6 χρόνια από τη μέρα που πίστεψα πως όλα τελείωσαν»
Ήταν 20 Μαΐου 2020 όταν η είδηση πως μία γυναίκα 34 ετών δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι πηγαίνοντας στη δουλειά της στην Καλλιθέα, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο
Ιωάννα Παλιοσπύρου 5
Newsit logo
Newsit logo