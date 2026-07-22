Ελλάδα

Άγριος ξυλοδαρμός πίσω από τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου – Δέχτηκε απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο

Η αστυνομία εξετάζει τώρα εάν τα τραύματα προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή από τη χρήση κάποιου αντικειμένου
Σταύρος Γεωργίου
Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης (21.7.26) στο δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής, στο κέντρο της Αθήνας.

Τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου ήταν εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο ή πυροβόλο όπλο. Αντίθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ποινικολόγος δέχθηκε σφοδρή επίθεση με αλλεπάλληλα χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι, τα οποία φαίνεται πως τον οδήγησαν στον θάνατο.

Η αστυνομία εξετάζει τώρα εάν τα τραύματα προκλήθηκαν από γροθιές και κλωτσιές ή από τη χρήση κάποιου αντικειμένου, ενώ δεν αποκλείεται ο άτυχος άνδρας να χτύπησε και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο του δράστη, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο να λείπουν αντικείμενα από το γραφείο.

Το χρονικό

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του. Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του προσπαθούσαν επίμονα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά, χωρίς όμως να λάβουν καμία απάντηση.

Όταν οι κλήσεις τους παρέμειναν αναπάντητες, μετέβησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου και χτυπούσαν επανειλημμένα το κουδούνι, χωρίς αποτέλεσμα. Τις φωνές τους άκουσε ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος ειδοποίησε τον θυρωρό. Όταν άνοιξε η πόρτα του γραφείου, αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του βρέθηκε γυμνή, σε εμβρυακή στάση, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στον χώρο. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο, ούτε ενδείξεις ότι το γραφείο είχε ερευνηθεί, στοιχείο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε και ο αδελφός του θύματος, εμφανώς συγκλονισμένος. Όπως ανέφερε στους δημοσιογράφους, αναζητούσε και ο ίδιος τον αδελφό του από το μεσημέρι, χωρίς να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
142
138
95
93
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μύκονος: Εκατομμυριούχος influencer ο άνδρας που πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα στη Μύκονο
Οι αρχές αναμένουν τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών ή αν ο εκατομμυριούχος «τα πέταξε έξω» απλά για να ανεβάσει τους followers του στα social media
Γυμνός άνδρας
Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου – Τα αναπάντητα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το μυστήριο γύρω από τη δολοφονία του ποινικολόγου μέσα στο γραφείο του να παραμένει, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο
Το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου
11
Newsit logo
Newsit logo