Κέρκυρα: Μπουρίνια και ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος

Ραγδαία ήταν η αλλαγή του καιρού στην Κέρκυρα το βράδυ της Τρίτης (21.07.2026). Από τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες και την άπνοια, σε λίγα λεπτά δυνατός άνεμος έκανε την εμφάνιση του.

Προβλήματα δημιούργησε στην Κέρκυρα η απότομη αυτή αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν αρχικά στα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα.

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Σε λίγα λεπτά της ώρας ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Έχει βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού.

Η Πυροσβεστική και η πολιτική προστασία έχουν κινητοποιηθεί για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία σε σημεία όπου δένδρα έχουν κλείσει δρομους. Παράλληλα συνεργεία της ΔΕΔΗΕ εργάζονται να αποκαταστήσουν το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Every time we come to Corfu we always get extreme weather! Last time we were in the middle of the fires, tonight we got storms, thunder & lightning, wind that woke the baby & the power is flickering off and on #corfu #kassiopi pic.twitter.com/kJ4QNkce8b — N A T A L I E (@NatalieNooNah) July 21, 2026

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, στο βόρειο συγκρότημα κυρίως, ο άνεμος ήταν ιδιαίτερα δυνατός. Προβλήματα υπάρχουν και χρειάζεται προσοχή στην εθνική οδό Πελεκά, στην εθνική οδό Παλαιοκαστρίτσας, στον Κάτω Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο αλλα και σε περιοχές στην Βόρεια Κέρκυρα.

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Χωρις ρεύμα έχουν μείνει περιοχές στον Βορρά λόγω πτώσης κλαδιών σε καλώδια της ΔΕΗ αλλά και σε άλλα σημεία.

Απο τις πτώσεις δένδρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές ,στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.