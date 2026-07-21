Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στον Πειραιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για τη διευκόλυνση της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς σε διαμέρισμα στον Πειραιά, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακτή Μουτσοπούλου, από το ύψος της οδού Σκούζε.

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Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά σχεδόν πλήρως υπό έλεγχο.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής.