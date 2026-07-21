Ελλάδα

Νεκρός ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Βρέθηκε στο γραφείο του, ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

Τον βρήκαν τα παιδιά του και ειδοποίησαν την αστυνομία – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Σταύρος Γεωργίου
Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου
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Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Ιουλίου γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείο, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 158, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου τον εντόπισαν τα παιδιά του στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Ο ποινικολόγος εντοπίστηκε γυμνός σε εμβρυακή στάση και μέσα σε αίματα, με τα ρούχα του να είναι σκορπισμένα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, ενώ κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ενώ υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

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Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του θανάτου.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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