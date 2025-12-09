Αγρότες: Ακύρωσαν PET SCAN ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω των μπλόκων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου – Δεν έγινε η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου

Παρά την υποχώρηση των αγροτών από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, τα προβλήματα παραμένουν στο «Νίκος Καζαντζάκης», αφού δεκάδες ασθενείς ήρθαν αντιμέτωποι με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που είχαν αποφασίσει από χτες (08.12.2025) για τα μπλόκα.

Τα αεροδρόμια σε Χανιά και Ηράκλειο χτες παρέμειναν για αρκετές ώρες κλειστά, αφού οι αγρότες στην Κρήτη, σχημάτισαν μπλόκα μέχρι και στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Πτήσεις ακυρώθηκαν ή σημείωσαν τεράστιες καθυστερήσεις, μέχρι το πρωί της Τρίτης, όταν οι αγρότες αποφάσισαν να φύγουν από τους χώρους των αεροδρομίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει τις πτήσεις τους, και τελικά έχασαν και αυτές αλλά και τα εισιτήριά τους.

Μαθητές σχολείων «αποκλείστηκαν» στα αεροδρόμια λόγω του μπλόκου στο Ηράκλειο, ενώ και ασθενείς νοσοκομείων φαίνεται να επηρεάστηκαν από την μεγάλη κινητοποίηση.

Σύμφωνα με ανάρτηση του καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ, Νίκος Τζανάκης, ανέφερε ότι 20 προγραμματισμένα ραντεβού ασθενών στο PET-SCAN του ΠΑΓΝΗ ακυρώθηκαν, αφού το ραδιοφάρμακο που απαιτείται για τη συγκεκριμένη εξέταση δεν κατάφερε να φτάσει στο Ηράκλειο, λόγω των μπλόκων στα αεροδρόμια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Νίκου Τζανάκη

«Σήμερα, επισκεπτόμενος το εργαστήριο PET–SCAN του ΠΑΓΝΗ για να παραλάβω εξετάσεις ασθενών μου, αντίκρισα μια ασυνήθιστη σιωπή σε ένα χώρο που συνήθως σφύζει από δραστηριότητα. Ενημερώθηκα ότι είκοσι προγραμματισμένα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου, κατέστη αδύνατη η αερομεταφορά του ραδιοφαρμάκου. Είκοσι ογκολογικοί ασθενείς και οι οικογένειές τους βρίσκονται τώρα σε αγωνιώδη αναμονή για νέο προγραμματισμό.

Αυτή η τόσο “μικρή” ίσως για κάποιους λεπτομέρεια των επίχειρων της χθεσινής ημέρας με ανάγκασε σε έναν σκληρό αναστοχασμό: πώς γίνεται να καταστρέφουμε τόσο απερίσκεπτα τη ζωή ο ένας του άλλου; Ποιος ανάθρεψε αυτά τα νέα παιδιά έτσι ώστε να μετατρέπουν την αγροτική/κτηνοτροφική κατσούνα —σύμβολο άγιου μόχθου και αξιοπρέπειας των παππούδων μας— σε όργανο βίας; Ποιος νομιμοποιεί στα μάτια τους την καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, ακόμα και των αυτοκινήτων των απλών εργαζομένων στο αεροδρόμιο;

Ίσως ήρθε η ώρα όλοι να σκύψουμε με ειλικρίνεια πάνω στο μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Αυτή η ευθύνη δεν βαραίνει τους έντιμους και σκληρά εργαζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους· βαραίνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Και όποιος, εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, επιχειρήσει να στοχοποιήσει μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, απλώς πλανάται πλάνην οικτράν.

Η πραγματική ευθύνη αν και τραγικά ατομική, πρακτικώς και κυριολεκτικώς εγκολεάζεται σε μια συλλογική τοιαύτη, οδηγώντας όλους μας σε καταστροφική αδράνεια και κοινωνική απάθεια. Έτσι την επόμενη φορά που εμείς θα νομίζουμε ότι θιγόμαστε, θα γίνουμε οι συγκυριακοί κατσουνοφόροι και πετροβολητές που θα εξαναγκάσουν πονεμένους συμπολίτες να αναβάλλουν την κρίσιμη ιατρική τους εξέταση», έγραψε ο καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής στο ΠΑΓΝΗ.