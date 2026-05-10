Οδηγός αυτοκινήτου μπήκε ανάποδα στην λεωφόρο Αλεξάνδρας – Δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οδηγός αυτοκινήτου βρέθηκε ξαφνικά να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας αναστάτωση στους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο οδηγός στη λεωφόρο Αλεξάνδρας φαίνεται στο βίντεο να κινείται ανάποδα στο ρεύμα προς Κηφισίας, στο τμήμα του δρόμου από την Πατησίων. Οι διερχόμενοι οδηγοί παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το όχημα να βρίσκεται για λίγα δευτερόλεπτα σε πορεία σύγκρουσης με τα αυτοκίνητα που κινούνταν κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα της ΕΡΤ και ήδη το βίντεο προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Μόλις αντιλήφθηκε το λάθος του, ο οδηγός σταμάτησε το όχημα και επιχείρησε να διορθώσει την πορεία του. Με προσεκτικές κινήσεις έκανε όπισθεν μέσα στον δρόμο και στη συνέχεια κατάφερε να επιστρέψει στο σωστό ρεύμα κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ερχόταν από το κέντρο της Αθήνας και προσπάθησε να στρίψει αριστερά στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη στροφή απαγορεύεται. Η λανθασμένη αυτή κίνηση είχε ως αποτέλεσμα να εισέλθει στο αντίθετο ρεύμα, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Ευτυχώς, από το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν υπήρξε σύγκρουση ή τραυματισμός.