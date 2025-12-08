Αγρότες: Κλιμακώνουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Οι δρόμοι και οι παρακαμπτήριοι που είναι κλειστοί

«Παραλύει» η Ελλάδα από τα 54 μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κομβικά σημεία της επικράτειας, τη δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεών τους. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω έως ότου η κυβέρνηση κάνει πράξη τα αιτήματά τους, διαμηνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν και τις γιορτές στα μπλόκα.

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Από τη Δευτέρα (08.12.2026) αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους.

Αργά το μεσημέρι, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, βρέθηκαν αγρότες του μπλόκου Ε-65 με τα τρακτέρ τους.

Την ίδια στιγμή, συσκέψεις και μηνύματα για πιο σκληρή στάση από τη Δευτέρα πραγματοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, ενώ πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.

Στον αποκλεισμό και των δύο παρακαμπτηρίων οδών της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας προχώρησαν το απόγευμα οι αγρότες, δείχνοντας για μία ακόμη φορά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν μέχρι τέλους τις κινητοποιήσεις τους.

Οι παρακαμπτήριες οδοί θα μείνουν κλειστές για δύο ώρες, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (13.12.2025) θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα.

Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, υποστηρίζουν ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Στόχος, παραμένουν τα λιμάνια της χώρας, έτσι ώστε εκτός από το οδικό δίκτυο και τα τελωνεία, να παραλύσουν και οι θαλάσσιες μεταφορές, καταφέρνοντας ένα μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση.

Διερχόμενοι οδηγοί κατεβαίνουν από τα οχήματά τους, εκφράζοντας τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του πρωτογενούς τομέα. «Έχω να πάω στη δουλειά, αλλά τι να κάνω; Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι», αναφέρει οδηγός.

Αγρότες: Τεταμένο το κλίμα στην Κάτω Αχαΐα – Θα κλείσουν ξανά τη νέα Εθνική

Τεταμένο είναι το κλίμα και στο μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, με τους αγρότες να προβαίνουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, το σχέδιο είναι η εθνική οδός να κλείσει ξανά το απόγευμα της Δευτέρας, όπως και έγινε!

Ως γνωστόν, χθες (07.12.2025) το βράδυ έσπασαν τα κιγκλιδώματα της νέας εθνικής οδού στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και απέκλεισαν τον δρόμο, αιφνιδιάζοντας την ΕΛ.ΑΣ. Λίγες ώρες αργότερα, αποφάσισαν να ανοίξουν για λίγες ώρες το μπλόκο, δίχως ωστόσο να απομακρύνουν τα τρακτέρ από το σημείο.

Ο Αντώνης, αγρότης από την Κάτω Αχαΐα, λέει στο Orange Press Agency ότι ήταν ειλημμένη η απόφαση για να κλείσει η νέα εθνική οδός και πως οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Επιπλέον, τονίζει ότι το σχέδιο ήταν να αποκλειστεί ο δρόμος τη Δευτέρα, ωστόσο σε συνεννόηση με τους νέους της περιοχής -περιγράφει και έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν αγρότη και τον γιο του- έγινε αιφνιδιαστική κίνηση το βράδυ της Κυριακής.