Αγρότες: Κλιμακώνουν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα – Οι δρόμοι και οι παρακαμπτήριοι που είναι κλειστοί

«Παραλύει» η Ελλάδα από τα 54 μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε κομβικά σημεία της επικράτειας, τη δεύτερη εβδομάδα των κινητοποιήσεών τους. Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω έως ότου η κυβέρνηση κάνει πράξη τα αιτήματά τους, διαμηνύουν ότι είναι διατεθειμένοι να περάσουν και τις γιορτές στα μπλόκα.
Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Από τη Δευτέρα (08.12.2026) αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους.
Αργά το μεσημέρι, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα, βρέθηκαν αγρότες του μπλόκου Ε-65 με τα τρακτέρ τους.
Την ίδια στιγμή, συσκέψεις και μηνύματα για πιο σκληρή στάση από τη Δευτέρα πραγματοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, ενώ πολλαπλασιάζονται τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.
Στον αποκλεισμό και των δύο παρακαμπτηρίων οδών της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας προχώρησαν το απόγευμα οι αγρότες, δείχνοντας για μία ακόμη φορά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν μέχρι τέλους τις κινητοποιήσεις τους.
Οι παρακαμπτήριες οδοί θα μείνουν κλειστές για δύο ώρες, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι στην πανελλαδική σύσκεψη του Σαββάτου (13.12.2025) θα ληφθούν πιο σκληρά μέτρα.
Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, υποστηρίζουν ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Στόχος, παραμένουν τα λιμάνια της χώρας, έτσι ώστε εκτός από το οδικό δίκτυο και τα τελωνεία, να παραλύσουν και οι θαλάσσιες μεταφορές, καταφέρνοντας ένα μεγάλο πλήγμα στην κυβέρνηση.
Διερχόμενοι οδηγοί κατεβαίνουν από τα οχήματά τους, εκφράζοντας τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του πρωτογενούς τομέα. «Έχω να πάω στη δουλειά, αλλά τι να κάνω; Ο αγώνας τους είναι δίκαιος και πρέπει να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι», αναφέρει οδηγός.
Αγρότες: Τεταμένο το κλίμα στην Κάτω Αχαΐα – Θα κλείσουν ξανά τη νέα Εθνική
Τεταμένο είναι το κλίμα και στο μπλόκο της Κάτω Αχαΐας, με τους αγρότες να προβαίνουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.
Όπως αναφέρουν στο Orange Press Agency, το σχέδιο είναι η εθνική οδός να κλείσει ξανά το απόγευμα της Δευτέρας, όπως και έγινε!
Ως γνωστόν, χθες (07.12.2025) το βράδυ έσπασαν τα κιγκλιδώματα της νέας εθνικής οδού στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και απέκλεισαν τον δρόμο, αιφνιδιάζοντας την ΕΛ.ΑΣ. Λίγες ώρες αργότερα, αποφάσισαν να ανοίξουν για λίγες ώρες το μπλόκο, δίχως ωστόσο να απομακρύνουν τα τρακτέρ από το σημείο.
Ο Αντώνης, αγρότης από την Κάτω Αχαΐα, λέει στο Orange Press Agency ότι ήταν ειλημμένη η απόφαση για να κλείσει η νέα εθνική οδός και πως οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.
Επιπλέον, τονίζει ότι το σχέδιο ήταν να αποκλειστεί ο δρόμος τη Δευτέρα, ωστόσο σε συνεννόηση με τους νέους της περιοχής -περιγράφει και έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν αγρότη και τον γιο του- έγινε αιφνιδιαστική κίνηση το βράδυ της Κυριακής.
Στη Θεσσαλονίκη παραμένει κλειστή η Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια, ωστόσο, ο δρόμος για αεροδρόμιο άνοιξε μόνο μέσω του κόμβου της Μουδανιών.
Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο. Στη Σκύδρα 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας – Βέροιας.
Κλειστά τα Μάλγαρα προς Αθήνα επ’ αόριστον.
Κλειστή η Ιόνια Οδός στους κόμβους Άρτας και Αγγελοκάστρου
Στο μπλόκο των Μικροθηβών κατέφθασαν για ενίσχυση και αγρότες από το Πήλιο, κυρίως ελαιοκαλλιεργητές, με περίπου 50 αγροτικά οχήματα. Όπως τονίζουν, «το λάδι αυτή την περίοδο πωλείται μόλις 3,5 ευρώ το κιλό, την ώρα που στην Αλβανία η τιμή παραγωγού φτάνει τα 8 ευρώ και στην Ιταλία τα 9. Πρόκειται για κατάφορη αδικία εις βάρος μας».
Κινητοποιήσεις στη Στερεά Ελλάδα
Μπλόκα σε Ναυπακτία και Δωρίδα.
Σταθμευμένα τρακτέρ και αγροτικά στη γέφυρα Μόρνου.
Στο Μεσολόγγι, μπλόκο στη γέφυρα Ευήνου.
Μπλόκα σε Βόνιτσα και Άκτιο.
Κινητοποιήσεις στην Πελοπόννησο
Μπλόκο στην Κάτω Αχαΐα, αποκλεισμός του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.
Μπλόκο στο Αίγιο, στη γέφυρα Σελινούντα.
Καθημερινός ολιγόωρος αποκλεισμός του Πατρών – Κορίνθου.
Κόμβος Πύργου, σε καθημερινή βάση, ολιγόωρος αποκλεισμός στον Πατρών – Πύργου.
Κινητοποιήσεις στην Κρήτη
Μπλόκο στην Παχιά Άμμο, στο Λασίθι.
Μπλόκο στον κόμβο πεζών στο Ηράκλειο.
Τρία ενεργά μπλόκα μέσα στο Ηράκλειο.
Ένα ενεργό μπλόκο στο Ρέθυμνο.
Τρία ενεργά μπλόκα στα Χανιά.
Στις 11.30 το πρωί οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης συγκεντρώθηκαν έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία.
Ήπειρος
Για δεύτερο 24ωρο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας κρατούν κλειστή την Ιόνια Οδό στον κόμβο του Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους παραμένουν και εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο, με την κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους.
Στον νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου Ιωαννίνων, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα.
Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την ερχόμενη Πέμπτη (11.12.2025) θα γίνει συγκέντρωση στις 11 το πρωί και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.