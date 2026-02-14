Ελλάδα

Αγρότες: Με κόρνες και μαρσαρίσματα αποχώρησαν τα τρακτέρ από το Σύνταγμα

Με κόρνες, ντουντούκες και «μαρσαρίσματα» τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Τα τρακτέρ αποχωρούν από το Σύνταγμα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Με κόρνες, ντουντούκες και μαρσαρίσματα οι αγρότες με τα τρακτέρ αποχώρησαν από την πλατεία του Συντάγματος το πρωί του Σαββάτου (14.2.26).

Λίγα λεπτά μετά τις 11:00 οι αγρότες με τα δεκάδες τρακτέρ τους αναχώρησαν από τη λεωφόρο Αμαλίας. Με κόρνες, ντουντούκες και «μαρσαρίσματα» τα τρακτέρ κατέβηκαν την Πανεπιστημίου και μέσω της Ομόνοιας, του Μεταξουργείου και της λεωφόρου Αθηνών θα βγουν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας.

Μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν χθες, σύμφωνα με την αστυνομία, πάνω από 1.000 διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την καταβολή αποζημιώσεων στο 100%.

 

Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Αποχωρούν τα τρακτέρ από την Αθήνα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSΙ
Τα τρακτέρ στην Πανεπιστημίου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSΙ
Τα τρακτέρ αποχωρούν από το Σύνταγμα / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Τα τρακτέρ που φεύγουν από την Αθήνα / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Τα τρακτέρ βγαίνουν από την Αθήνα ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, ενώ για συμπαράσταση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Σε δηλώσεις του από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση και σημείωσε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου Ε-65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν αλλαγές στην αγροτική πολιτική και καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή.

